Însă hora era cât pe-aci să se înfiripeze la tribuna oficială, unde Mihai Stoica erupea de bucurie la golurile echipei sale și se îmbrățișa cu toată lumea. Nu mai există decență în fotbalul românesc, ca să nu mai vorbesc de respect. Să zicem însă că trăim vremurile pe care le trăim și în care, din păcate, vom scoate din dicționar acest cuvânt.



S-a supărat domnul Șut că îl ironizăm și îl criticăm. Păi ăsta e riscul meseriei, domnule Șut. De-aia câștigați mai bine decât chirurgi renumiți, deși sunteți jucători mediocri. Trebuie să suportați criticile, așa-i joaca peste tot în sport. Când prestați bine, sunteți lăudați, cum s-a întâmplat anul trecut. Când evoluați prost spre foarte prost, sunteți criticați. Nu avem cum să vă cântăm osanale când voi nu dați o pasă bună de doi metri. Asumați-vă greșelile și încercați tot timpul să remediați și să vă creșteți nivelul.



Am văzut din nou o prestație jalnică a campioanei României. Fără Tănase, care încearcă să se dea deștept la interviuri, dar face tâmpenii pe teren, și fără Olaru, absent din nou, FCSB nu are pic de personalitate. Chiricheș și Șut își asumă foarte rar să dea o pasă lungă, nu au curajul și nici calitățile să elimine un adversar sau doi cu mingea la picior, nu ajung cu fașa la poartă, ca să tragă un șut periculos, nimeni nu driblează. FCSB este în momentul de față o echipă ternă, plictisitoare. Și, peste toate, defensiva gafează grav: multe pase greșite, plasament de Liga a treia, lipsă de coordonare.



Aduceți-le echipe din Groenlanda!



În final, a ieșit bine. Chiar foarte bine, dacă ne gândim la acel 0-2 neverosimil de la pauză. Dacă ne băteau și ăștia, atunci cine să ne mai bată, după ce ne-au tras-o andorrezii și macedonenii? Poate vreo echipă din Groenlanda sau a vreunui trib de pe o insulă africană.



La CFR ne cam așteptam cu toții la deznodământ. „Bulanul” din partidele cu Lugano nu avea cum să se repete din nou. Dar aici suntem conștienți că echipele românești nu se pot bate la ora actuală cu formații din campionate importante. Îmbucurător este faptul că băieții lui Dan Petrescu au ieșit la joc, au înceract să se pună, în anumite momente, cu mult mai rasatul adversar. Nu le-a ieșit, dar șanse pentru grupa Conference League există.



Craiova arată mai bine fără Mitriță



Universitatea Craiova este echipa de la noi care joacă cel mai spectaculos fotbal. Dacă Rădoi reglează și problemele mentale, de concentrare, ca să nu mai aibă emoții la 3-0, atunci am putea asista la anul oltenesc. Așa se vede în momentul de față. Bineînțeles că, pe parcurs, FCSB poate reveni la ce a fost în sezonul trecut, iar CFR se poate consolida prin joc. Dar Craiova arată bine, iată, și fără Mitriță, aș spune chiar mai bine. E mai echipă, nu mai așteaptă totul de la un singur jucător.



Problema Universității este că va da în play-off-ul Conference League de Istanbul Bașakșehir, o formație cotată la vreo 60 de milioane de euro. Să sperăm că Rădoi va găsi soluțiile și pentru această „dublă”.



În concluzie, fotbalul românesc e cam de Conference League, competiția săracilor, cum se zice, unde ne dă și nouă UEFA niște firimituri. Bune și astea, sperăm să ajungem acolo măcar cu două echipe. Sau poate se trezesc la timp cei de la FCSB și fac o „dublă” istorică împotriva celor de la Aberdeen (Doamne-ajută să treacă mai întâi de Drita, mi-e frică de orice după parcursul din acest an) și ajung din nou în grupa de Europa League. Și atunci, e liber la hora mare!