Luna aceasta, naționala României va disputa două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei:

joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Moldova (amical);

Duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria (preliminariile CM 2026).

Sâmbătă, 4 octombrie, selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru cele două jocuri format din 14 jucători din străinătate și alți 14 fotbaliști care evoluează în prima ligă din România.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) este out de la națională pentru aceste meciuri, astfel că variantele pentru postul de fundaș stânga sunt Raul Opruț (Dinamo) și debutantul Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)!

Alți debutanți convocați de Mircea Lucescu sunt Răzvan Sava, portarul lui Udinese din Serie A, israelianul Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) și, în sfârșit, Cătălin Cîrjan (Dinamo)!

Quasi-debutanți sunt și Vlad Dragomir (Pafos) și Louis Munteanu (CFR Cluj), fiecare cu un singur meci la națională.

Jucătorii convocați de selecționerul Mircea Lucescu



PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

