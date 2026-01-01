Ce a fost și ce a ajuns! Așa se poate rezuma situația lui Florinel Coman într-o singură frază.

Înainte de a părăsi campionatul românesc, în vara anului 2024, starul FCSB-ului avea niște cifre excelente, în ultimele două sezoane: 82 de meciuri, 29 de goluri si 22 de pase de gol. Astăzi, același fotbalist, ajuns la 27 de ani, e de nerecunoscut. Sport.ro a arătat aici în ce situație dramatică a ajuns Florinel Coman, în Qatar.

Florinel Coman, cota sa a fost scăzută cu un milion de euro!

Pe fondul evoluțiilor sale slabe, dar și pentru că s-a „lipit“ de banca de rezerve, atât la Al-Gharafa (Qatar), cât și la Cagliari (Italia), Coman a pierdut și echipa națională. Ultima sa prezență sub tricolor datează din 18 noiembrie 2024. Atunci, a fost pe teren în meciul România – Cipru din ultima etapă a Ligii Națiunilor. Și a reușit să-și treacă în cont un gol și o pasă de gol, într-o victorie a tricolorilor, scor 4-1, pe Arena Națională.

Acum însă, devenit „a cincea roată la căruță“, la Al-Gharafa și ieșit din circuitul echipei naționale, Coman a fost taxat de analiștii care se ocupă de piața transferurilor. Pe site-ul transfermarkt.com, cel mai important din fotbalul internațional în materie de evaluarea jucătorilor, Florinel Coman tocmai a pierdut un milion de euro din cota sa de piață!

Concret, la actualizarea făcută pe 30 decembrie, cota lui Coman a ajuns de la 5 milioane de euro la 4 milioane de euro. Ceea ce reflectă prăbușirea sa de după plecarea din țară.

În cel mai bun moment al carierei sale de până acum, în iunie 2024, Florinel Coman ajunsese să fie evaluat de transfermarkt.com la 7 milioane de euro. La scurt timp după acest moment, FCSB a și reușit să-l dea, la Al-Gharafa din Qatar, pentru peste 6 milioane de dolari.

Astăzi, arabii încearcă să scape de Coman, în perioada de transferuri din ianuarie, într-o tentativă de a-l înlocui cu un jucător de care antrenorul Pedro Martins să se folosească mai des în mijlocul unei stagiuni în care Al-Gharafa are șansa câștigării titlului, după 16 ani.

