Florinel Coman (27 de ani), în dizgrația antrenorului Pedro Martins la liderul din Qatar, a primit o nesperată șansă, de a-și arăta calitatea din postura de titular într-un meci de Champions League.

Luni seara, în partida Shabab Al-Ahli – Al-Gharafa (2-0), românul a fost nu doar titular, ci chiar integralist în încă o înfrângere pentru echipa sa, în Champions League, a patra în cinci meciuri.

Având în vedere că zilele sale la Al-Gharafa sunt numărate, după cum Sport.ro a explicat aici, Coman avea, aseară, o șansă nesperată de a profita de oportunitatea primită. Nu neapărat pentru a-și prelungi șederea la Al-Gharafa – șansele sunt infime, în această privință -, dar măcar pentru a atrage atenția unor echipe din zonă.

Coman, ghinionist: s-a lovit de un portar în mare formă

În meciul cu Shabab Al-Ahli, campioana Emiratelor, Coman a fost destul de activ, în ofensivă. Iar prima dată s-a remarcat cu o fază excelentă, în minutul 32, în care și-a „hipnotizat“ adversarii, a pătruns în careu și a tras puternic din câțiva metri. Parada eroică a lui Al-Meqebaali a ținut însă poarta gazdelor închisă.

În continuarea primei părți, Coman a fost aproape de a da gol direct din corner, iar la o altă lovitură de la colțul terenului, executată de fotbalistul român, Al-Gharafa a trecut pe lângă egalare.

Cea mai mare ocazie a lui Coman a venit însă, în partea secundă, atunci când șutul său a fost respins de pe linia porții.

În ciuda unei prestații bune, pentru Florinel s-a prelungit o situație agonizată, care îl face de nerecunoscut, comparativ cu jucătorul care înscria pe bandă, pe când era la FCSB.

