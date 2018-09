Clipe de groaza la un meci din Anglia! A lesinat si a fost nevoie de interventia medicilor

Meciul din liga a 3-a dintre Barnsley si Burton a fost oprit dupa ce un om a lesinat in spatele portii, iar medicii au fost nevoiti sa intervina de urgenta.

Jucatorii iesirea pe gazon si erau pregatiti sa inceapa incalzirea cand un om a lesinat pe teren.

"Era in spatele portii cand la un moment dat a lesinat", a declarat un martor pentru TheSun.



An air ambulance has arrived at Oakwell after someone was taken seriously unwell before the match started. Best wishes and a speedy recovery to that person. pic.twitter.com/cuTU0Air3x

Medicii au adus o multime de paturi ca sa mascheze incidentul de ochii privitorilor.

Arbitrul Anthony Coggings a fost informat despre cele intamplate si a decis sa anuleze disputarea partidei.

It has been announced here at Oakwell that, due to a medical emergency, today's game between Barnsley and Burton Albion has been postponed.

It goes without saying, but all our thoughts are with those affected.