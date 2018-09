Jucator de la Saint Etienne, IMPUSCAT MORTAL noaptea trecuta! Avea 19 ani si e varul unei vedete din Anglia

Gomis a fost prins intr-o rafuiala de strada.

Un fost fotbalist al echipei franceze de fotbal AS Saint-Etienne, William Gomis, in varsta de doar 19 ani, a fost ucis cu focuri de arma, duminica, relateaza cotidianul britanic Daily Mirror.

Circumstantele mortii lui Gomis nu sunt clare, insa sursa mentioneaza ca fostul fundas ar fi fost impuscat in localitatea La Seyne-sur-Mer. De asemenea, un copil de 14 ani a fost ucis in incident, politia gasind 24 de cartuse trase de Kalasnikov la scena crimei.

Unul dintre fratii lui Gomis ar fi murit in urma cu cateva saptamani tot in urma unor rani cauzate de arme de foc.

Clubul AS Saint-Etienne a dat publicitatii luni un comunicat in care confirma moartea lui Gomis, in seara zilei de duminica.

''Apreciat de fostii sai colegi si de tehnicieni pentru calitatile sale umane, tanarul jucator, care ar fi implinit 20 de ani in decembrie, a petrecut prima parte a carierei la club, unde venise la varsta de 15 ani'', se arata in comunicat.

Gomis plecase de la Saint-Etienne in aceasta vara, in ciuda faptului ca i se oferise un nou contract. El nu apucase se joace pentru prima echipa a clubului, dar a jucat de 18 ori pentru echipa secunda in National, fiind capitanul obisnuit.