Manchester City, rusine ISTORICA in Champions League! E prima echipa din Anglia care pateste asa ceva! 

Manchester City a produs una din marile surprize in prima etapa, 1-2 cu Lyon.

Campioana Angliei era principala favorita la pariuri inaintea debutului de sezon in Champions League. In doi ani, Guardiola a construit o masinarie de fotbal pe Etihad, iar anul trecut a castigat campionatul la pas. In acest sezon, Pep trebuie sa le indeplineasca visul seicilor care au investit bani cu nemiluita la Manchester - castigarea Champions League.

Debutul a fost insa catastrofal. Lyon s-a impus cu 2-1 dupa ce a condus cu 2-0, spre surprinderea tuturor.

E a patra infrangere la rand pentru Manchester City in Champions League, cea mai lunga serie din istorie pentru o echipa din Anglia.

City a pierdut anul trecut meciul retur cu Basel, scor 1-2, dupa ce castigase cu 4-0 in tur Apoi a pierdut ambele meciuri cu Liverpool din sferturi, 0-3 pe Anfield si 1-2 pe teren propriu, iar acum a venit dezastrul cu Lyon, 1-2.

City are meci in deplasare cu Hoffenheim in urmatoarea etapa a Ligii Campionilor.