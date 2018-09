Lasat in afara lotului CFR-ului, Julio Baptista a plecat la gala FIFA BEST! Cine crede brazilianul ca e marele favorit

Julio Baptista, veteranul de 36 de ani al CFR-ului, care nu a mai jucat in ultimele meciuri sub comanda lui Toni Conceicao, a mers astazi la gala FIFA Best.

Brazilianul Julio Baptista, cel mai bine platit fotbalist din Liga I, in ciuda faptului ca este tinut deocamdata in afara lotului CFR-ului, a plecat din Romania. El a mers astazi la gala FIFA Best, de la Londra.

Baptista a vorbit pentru El Mundo Deportivo, spunand ca, dupa parerea lui Modric este favoritul la castigarea marelui trofeu.

"A aparut acum un candidat foarte puternic, Modric, care a castigat Liga Campionilor, precum Cristiano, dar a reusit un Mondial bun, ceea ce ii da un avantaj important in perspectiva castigarii acestui trofeu in premiera. Pe Cristiano il stim deja, e un fenomen. In fiecare an castiga premii, a marcat 14 goluri in Liga Campionilor devenind din nou golgheter, dar faptul ca nu a ajuns mai departe in competitie la Cupa Mondiala nu-l face favorit la castigarea trofeului", a spus Julio Baptista.