FIFA BEST, 21:30 LIVE | FIFA anunta astazi cel mai bun fotbalist al anului: Ronaldo, Modric si Salah sunt finalistii!

FIFA anunta astazi numele celui mai bun fotbalist din 2018. De asemenea, Federatia Internationala va da premiul pentru cel mai bun antrenor si cea mai buna jucatoare.

FIFA s-a separat de France Football si decerneaza acum premiul "FIFA Best". In schimb, revista franceza da la inceputul fiecarui an Balonul de Aur.

Nominalizatii FIFA Best 2018

Finalistii premiului pentru cel mai bun jucator

Cristiano Ronaldo (ex-Real Madrid, in prezent la Juventus / Portugalia)

Luka Modric (Real Madrid / Croatia)

Mohamed Salah (Liverpool / Egipt)



Finalistii premiului pentru cel mai bun antrenor

Zinedine Zidane (ex-Real Madrid)

Didier Deschamps (selectionerul Frantei)

Zlatko Dalic (selectionerul Croatiei)

Finalistele premiului pentru cea mai buna jucatoare

Ada Hegerberg (Olympique Lyon/ Norvegia)

Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon / Germania)

Marta (Orlando Pride / Brazilia)

Finalistii premiului pentru cel mai bun portar

Thibaut Courtois (ex-Chelsea, în prezent la Real Madrid / Belgia)

Hugo Lloris (Tottenham / Franta)

Kasper Schmeichel (Leicester / Danemarca)

Finalistii premiului Puskas

Gareth Bale (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (ex-Real Madrid, in prezent la Juventus), Denis Cheryshev (Rusia), Lazaros Christodoulopoulos (AEK Atena), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Riley McGree (Newcastle Jets), Lionel Messi (Argentina), Benjamin Pavard (Franta), Ricardo Quaresma (Portugalia) si Mohamed Salah (Liverpool)