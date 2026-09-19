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Ediția din 2026 a Balonului de Aur se anunță una dintre cele mai echilibrate din ultima vreme, având în vedere că nu pare să existe un favorit clar la câștigarea titlului de cel mai bun fotbalist din lume.

PSG poate fi echipa ”care îl va da” pe cel mai bun jucător al planetei, din nou, dar până atunci se fac tot felul de speculații în această privință. Barcelona și Real Madrid au și ele pretenții, dar fanii fotbalului din întreaga lume sunt surprinși de prezența unui nume surpriză de pe lista ultimilor 30 de jucători rămași în cursă.

Julian Quinones, în cursa pentru Balonul de Aur 2026

Este vorba de atacantul care joacă pentru naționala Mexicului, Julian Quinones, chiar dacă este născut în Columbia, în vârstă de 29 de ani, legitimat în Arabia Saudită, la Al-Qadsiah.

Vârful traversează un moment excelent, după ce a contribuit decisiv la calificarea mexicanilor în optimile de finală ale Campionatului Mondial. Quinones a fost titular în toate cele patru partide disputate de Mexic la turneul final și a reușit trei goluri și o pasă decisivă.

Cine e Julian Quinones, atacantul aflat în cursa pentru Balonul de Aur

Mai mult, atacantul a înscris chiar primul gol al Campionatului Mondial 2026 și a fost desemnat omul meciului în victoria cu Ecuador, scor 2-0, din 16-imi.

Julian Quinones este cotat la 14 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. La Al-Qadsiah, atacantul a impresionat cu 62 de goluri și 12 pase decisive în 68 de meciuri.

Sezonul trecut l-a încheiat cu 33 de goluri și patru pase decisive în 31 de apariții. A ajuns în Arabia Saudită în vara anului 2024, din Mexic, de la Club America, pentru 13.8 milioane de euro.

Până în urmă cu doi ani, el a jucat doar în campionatul Mexicului, iar la Club America făcuse pasul cu doar un an înainte, în vara anului 2023, fiind adus de la Atlas, pentru 9.1 milioane de euro.