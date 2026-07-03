Dan Șucu vrea să transfere vedeta calificată în optimile CM 2026

Clubul din Serie A caută întăriri în ofensivă, iar principala țintă este unul dintre cei mai în formă atacanți de la Cupa Mondială 2026.

Potrivit publicației italiene Il Secolo XIX, Genoa îl urmărește pe Julian Quiñones, atacantul naționalei Mexicului și al formației saudite Al-Qadsiah.

Vârful de 29 de ani traversează un moment excelent, după ce a contribuit decisiv la calificarea mexicanilor în optimile de finală.

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Quiñones a fost titular în toate cele patru partide disputate de Mexic la turneul final și a reușit trei goluri și o pasă decisivă.