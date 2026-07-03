Dan Șucu vrea să transfere vedeta calificată în optimile CM 2026

Clubul din Serie A caută întăriri în ofensivă, iar principala țintă este unul dintre cei mai în formă atacanți de la Cupa Mondială 2026.
Potrivit publicației italiene Il Secolo XIX, Genoa îl urmărește pe Julian Quiñones, atacantul naționalei Mexicului și al formației saudite Al-Qadsiah.
Vârful de 29 de ani traversează un moment excelent, după ce a contribuit decisiv la calificarea mexicanilor în optimile de finală.
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Quiñones a fost titular în toate cele patru partide disputate de Mexic la turneul final și a reușit trei goluri și o pasă decisivă.
Mai mult, atacantul a înscris chiar primul gol al Campionatului Mondial 2026 și a fost desemnat omul meciului în victoria cu Ecuador, scor 2-0, din 16-imi.
„Quinones ar fi candidatul ideal pentru conducere, având în vedere și prețul, și salariul său”, notează sursa citată.
În cazul în care transferul mexicanului nu se va concretiza, Genoa are și variante de rezervă. Pe lista clubului patronat de Dan Șucu se mai află Artem Dovbyk (AS Roma), Elias Havel (LASK Linz), Milutin Osmajic (Preston North End), dar și experimentatul Pierre-Emerick Aubameyang.
Julian Quiñones este cotat la 14 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. La Al-Qadsiah, atacantul a impresionat cu 62 de goluri și 12 pase decisive în 68 de meciuri.