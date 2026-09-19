Florian Wirtz a fost transferat, în vara anului 2025, de Liverpool, de la Bayer Leverkusen, pentru o sumă record. "Cormoranii" au achitat 125 de milioane de euro, Wirtz devenind cel mai scump transfer din istoria Premier League, campionat care se vede în direct pe VOYO Sport 1.

Internaționalul german a impresionat la Bayer Leverkusen, sub comanda lui Xabi Alonso. În total, Wirtz a strâns 197 de meciuri pentru "Aspirine", unde a marcat 57 de goluri și a livrat 65 de pase decisive.

Florian Wirtz, de la Liverpool la Bayern Munchen?

La Liverpool, Florian Wirtz nu înscrisese în primele 10 meciuri oficiale. Acum, la mai bine de un an de când a venit la Liverpool, fotbalistul nu pare că s-a adaptat, iar o revenire în Bundesliga este tot mai posibilă. Însă, nu la Bayer Leverkusen, ci la Bayern Munchen!

În perioada petrecută la Bayer Leverkusen, a câștigat Bundesliga, Cupa și Supercupa Germaniei. În cele 197 de meciuri jucate pentru Leverkusen, a marcat de 57 de ori și a oferit 65 de pase de gol. Este un jucător disciplinat, dar perioada de la Liverpool este una destul de rea pentru el, fără realizări.

Florian Wirtz, modest la Liverpool. Bayern vrea ”să îl salveze”

Bayern Munchen, multipla campioană a Germaniei, nu a vrut ”să spargă banca” pentru a forța transferul lui Wirtz în vara anului 2025, dar acum ar putea să ofere câteva zeci de milioane de euro pentru transferul fotbalistului.

În experiența de la Liverpool, Wirtz a adunat 54 de meciuri, șapte goluri și 11 pase decisive.