Lamine Yamal, după ce a înscris în Atlanta: ”La celălalt Mondial făceam asta”

După 0-0 cu Capul Verde în prima rundă din Gruia H de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, Spania a câștigat în a doua etapă din faza grupelor cu Arabia Saudită în Atlanta, Georgia, pe ”Mercedes-Benz Stadium”, scor 4-0.

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Printre marcatori a fost și Lamine Yamal, care a bifat prima sa reușită la un Campionat Mondial. El și-a trecut acum goluri în fiecare competiție internațională majoră alături de reprezentativa Spaniei.

După meciul din Atlanta, Lamine Yamal a evidențiat că la precedentul turneu final era încă în școală și că urmărea meciurile de fotbal chiar în timpul orelor. Starul Barcelonei a remarcat și cât de special se simte că a reușit să semneze un gol la un CM.

”Nu am fost noi în meciul cu Capul Verde, a fost diferit. Dacă ești schimbat sau nu depinde de meci. Până la urmă, a ieșit cum ne-am dorit și am putut să mă odihnesc.

Este foarte special să marchezi la Mondial. Am visat mereu să fiu la un Campionat Mondial și să pot marca în primul meu meci este un vis. La celălalt Mondial mă uitam la meciuri în timpul orelor de școală”, a spus Lamine Yamal, potrivit Sport.es.

Spania - Arabia Saudită 4-0

Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 10, din pasa lui Mikel Oyarzabal, care a dus scorul la 2-0 în minutul 21 și care a realizat ”dubla” în minutul 24.

În actul secund, Hassan Al-Tambakti a înscris în propria poartă (49'), iar tabela de marcaj a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, indicând 4-0 în favoarea ibericilor.