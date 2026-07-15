Spania a trecut în semifinalele turneului din SUA, Mexic și Canada de naționala Franței, scor 2-0, și a obținut accederea, așadar, în finala competiției!

Selecționata lui Luis de la Fuente va întâlni în finala CM 2026 câștigătoarea din meciul Anglia - Argentina, care va avea loc miercuri seară, de la 22:00 ora României.

Ce au scris spaniolii despre Lamine Yamal după calificarea în finala CM 2026

Integralist la Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”, Lamine Yamal a fost notat cu 8 de publicația spaniolă Sport.es pentru modul în care a evoluat cu Franța.

Jurnaliștii iberici au evidențiat că starul Barcelonei, cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate, a avut apariții îndrăznețe în careul advers.

”Trei sau patru apariții decisive. Totul a început cu penalty-ul obținut în duelul cu Digne, francezul a fost groaznic, apropo, și a continuat cu alte câteva faze în care a trecut cu ușurință de fostul jucător al Barcelonei.

Sclipiri ale jucătorului legendar care este și care va continua să fie. O repriză a doua mai discretă”, a scris Sport.es.

Lotul Spaniei la CM 2026

PORTARI: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Unai Simon (Athletic Club).

FUNDAȘI: Marc Pubill (Atletico Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea).

MIJLOCAȘI: Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona).

ATACANȚI: Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo).