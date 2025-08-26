Cristi Chivu a debutat excelent pe banca lui Inter în Serie A, în urma victoriei cu 5-0 în fața lui Torino.

Antrenorul român a obținut prima victorie din acest sezon din Italia, iar Inter este una dintre formațiile care se bat la titlu în Italia.

Antonio Conte: „Au fost constant acolo”

Antonio Conte, antrenorul lui Napoli, a fost întrebat despre rivalele la titlu din sezonul 2025/2026 din Serie A și a dat de înțeles că se va bate cu Interul lui Chivu, dar și cu Juventus și AC Milan.

Antrenorul italian nu a vrut să spună că echipa sa este favorită la câștigarea titlului, chiar dacă Napoli este campioana Italiei.

„Va fi un campionat foarte echilibrat. Mă aștept ca cei trei mari să revină. Pentru Inter, nu este o revenire, de fapt. S-au descurcat foarte bine anul trecut și au fost constant acolo ani de zile, cu sezoane puternice.

Juventus și Milan au loturi valoroase, echipate pentru a performa bine, Vom încerca să facem tot posibilul și apoi vom trage concluziile. Nu este o bătălie între mine și Allegri, sunt douăzeci de echipe și toate sunt una împotriva celeilalte. Va fi un campionat palpitant și echilibrat. Fiecare va trebui să-și facă partea”, a explicat Antonio Conte într-un interviu acordat pentru Sky Sport.

