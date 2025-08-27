Andrea Mandorlini (65 de ani), reputat antrenor italian cu peste 700 de meciuri pe banca tehnică în Serie A și Serie B, a analizat începutul de sezon al lui Inter sub comanda lui Cristi Chivu.



Tehnicianul a lăudat atmosfera creată de român și i-a oferit un sfat prețios, indicându-i un tânăr atacant pe care îl compară cu un campion mondial.



Într-o intervenție la TMW Radio, Mandorlini a subliniat principala calitate adusă de Chivu la prima echipă a nerazzurrilor. "Îmi place serenitatea pe care a adus-o noul antrenor. Suntem doar la începutul unui sezon lung, acum trebuie să se bucure de jucătorii proaspeți pe care îi are la dispoziție", a spus italianul.



"Să poată greși cu zâmbetul pe buze"



Cel mai important moment al discursului său a vizat un tânăr fotbalist din lotul lui Inter, Pio Esposito (20 de ani). Mandorlini vede în el un potențial uriaș și speră că Chivu îi va acorda încredere.



"Sper să-i dea spațiu lui Pio Esposito, îmi amintește foarte mult de Luca Toni, pe care eu l-am antrenat, evident, cu diferențele de rigoare. Sper să-i poată oferi încredere, să poată greși cu zâmbetul pe buze și fără presiune. Acum trebuie să stea acolo și să învețe de la fotbaliștii valoroși", a transmis Mandorlini.

