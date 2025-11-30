Andy Diouf, fotbalist francez transferat la Inter pentru 20 de milioane de euro, începe să prindă tot mai mult încrederea lui Cristi Chivu și a vorbit deschis despre relația cu tehnicianul român.

Andy Diouf: „Chivu crede în mine. Îmi spune mereu că momentul meu se apropie”

Diouf, utilizat constant în rotație, a explicat la microfonul DAZN că este extrem de fericit cu minutele primite, chiar dacă începutul aventurii la Milano nu a fost deloc simplu.

„Sunt fericit, joc mai mult și prind minute. Chivu are încredere în mine, vorbim foarte mult, atât la antrenamente, cât și la meciuri. Îmi spune mereu: «Momentul tău vine, trebuie să împingi!» și asta mă motivează enorm. Vreau să joc din ce în ce mai mult”, a spus francezul.

Francezul a recunoscut că primele săptămâni au fost complicate, mai ales că a ajuns la Inter fără să prindă perioada de pregătire de vară.

„Nu a fost ușor la început. Am venit într-un fotbal diferit și nici măcar nu am făcut pre-sezonul. Dar încet, încet am găsit ritmul. Sunt tot mai fericit cu rolul meu”, a continuat Diouf.

Andy Diouf a ajuns la Inter pe 22 august 2025, de la Lens, pentru suma de 20.000.000 €. Conform Transfermarkt, valoarea lui de piață este de 18 milioane de euro. În tricoul nerazzurrilor a bifat deja 4 meciuri, toate în campionat.

