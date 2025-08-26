Mircea Lucescu a făcut dezvăluirea imediat după debutul lui Chivu în Serie A: „E adevărat”

Mircea Lucescu a vorbit despre debutul extrem de bun al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter în Serie A.

Antrenorul român a obținut prima victorie din acest sezon din Italia, iar Inter este una dintre formațiile care se bat la titlu în Italia.

„E un lucru extraordinar, întotdeauna debutul este foarte important, mai ales la o echipă mare, precum este Inter. Mă bucur pentru el și sunt convins că va avea un parcurs foarte bun. E o echipă cu jucători cu mare experiență, joacă un fotbal spectaculos și eficient.

Sunt convins că va fi ascultat, chiar dacă jucătorii pe care-i are la dispoziție au foarte multă experiență internațională. Sunt convins că împreună vor face un grup competitiv, care va viza cu siguranță și Champions League și campionatul.

Nu văd de ce n-ar putea reuși. Are personalitate, este respectat. Când ai o carieră atât de lungă, mai ales în același campionat, este imposibil ca jucătorii să nu-l respecte.”, a spus Mircea Lucescu la Digi Sport.

„Il Luce” a dezvăluit că l-ar fi vrut pe Cristi Chivu pentru postul de selecționer al naționalei României, dar actualul antrenor al „nerazzurrilor” a refuzat la acel moment.



„E adevărat. Am vrut ca el să vină, iar eu să fiu pe lângă el, dar lucrurile nu s-au (n.r. concretizat). El ar fi fost antrenorul, iar eu pe lângă el. El antrenorul de pe teren.”, a dezvăluit selecționerul naționalei României.

