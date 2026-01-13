Căpitanul echipei Swindon Town, Ollie Clarke, a fost suspendat pentru șapte meciuri, după ce a fost găsit vinovat de lovirea intenționată a doi adversari în zonele intime, a anunțat Federația Engleză de Fotbal.



Decizia a fost luată de o comisie independentă a FA, care a catalogat gesturile mijlocașului de 33 de ani drept „extrem de grave și intenționate”. â



În motivarea publicată luni, comisia a respins apărarea fotbalistului, care a susținut că acțiunile sale nu au fost deliberate.



„Nu există nicio explicație plauzibilă pentru atingerea zonelor intime ale unui adversar în timpul unui meci, cu atât mai mult când jocul era oprit”, se arată în documentul oficial.



A lovit doi adversari în zonele intime în același meci!



Faptele s-au petrecut în august, în înfrângerea suferită de Swindon Town, scor 1-2, pe terenul lui Cardiff City, în primul tur al Cupei Ligii.



Clarke a fost implicat în două incidente separate, în minutele 57 și 94, la o distanță de 37 de minute unul de celălalt, aspect considerat agravant de comisie.



Unul dintre jucătorii vizați a raportat incidentul arbitrului după fluierul final, fiind descris în raport ca „vizibil afectat emoțional” și cu dificultăți în a vorbi.



Pe lângă suspendare, Ollie Clarke a fost amendat cu 2.750 de lire sterline. Deși a admis acuzațiile de comportament inadecvat, fotbalistul a insistat că gesturile nu au fost intenționate.



Clarke a jucat ultima oară pentru Swindon pe 13 decembrie și mai are de ispășit trei meciuri din suspendare.

