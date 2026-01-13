Sorin Cârțu, actualul președinte onorific al Universității Craiova, a povestit un episod mai puțin știut din perioada în care a fost antrenor la FCSB.



Fostul tehnician al roș-albaștrilor, aflat pe banca Stelei în primăvara lui 2011, a explicat că l-a recomandat insistent lui Gigi Becali pe Raul Rusescu, pe atunci atacant la Unirea Urziceni.



Sorin Cârțu a insistat și l-a convins pe Gigi Becali să-l semneze pe Rusescu



Cârțu susține că atât el, cât și Mihai Stoica, au pus presiune constantă pentru realizarea mutării.



„Am insistat mult să vii la Steaua. I-am spus lui Gigi să te ia de la Urziceni. M-a sunat și mi-a zis: «Am transferat omul tău, că m-ai bătut la cap». I-am răspuns că o să vadă că nu se înșală. Era hotărât să-l ia pe Costea, i-am spus că poate să-l aducă, dar să-l ia neapărat și pe Raul”, a rememorat Sorin Cârțu la GSP.



Raul Rusescu avea să confirme pe teren încrederea primită. Atacantul a evoluat la FCSB în trei perioade diferite și a devenit golgheterul Ligii 1 în sezonul 2012-2013, cu 21 de goluri. În total, a strâns 147 de meciuri pentru roș-albaștri, cu 59 de goluri și 24 de pase decisive, contribuind la câștigarea a șase trofee.



Retras din activitate în 2023, Rusescu a mai jucat în carieră la cluburi precum Sevilla, Braga sau Osmanlispor și a bifat 10 selecții la echipa națională a României.



În prezent, Sorin Cârțu ocupă funcția de președinte onorific la Universitatea Craiova, liderul Superligii, cu 40 de puncte.

