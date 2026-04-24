După demiterea lui Liam Rosenior, londonezii sunt în plină reconstrucție și caută un antrenor cu experiență. Fostul fundaș William Gallas a fost categoric: Simeone ar fi alegerea ideală pentru rezultate rapide.

Francezul consideră că stilul dur și disciplinat al lui „Cholo” ar putea transforma vestiarul lui Chelsea într-o echipă de „luptători”, capabilă să câștige trofee într-un timp scurt, informează presa din Anglia.

Chelsea vrea să dea lovitura: Diego Simeone

Simeone este unul dintre cei mai longevivi antrenori din Europa. Se află pe banca lui Atletico din 2011 și a adunat aproape 800 de meciuri.

Cu el la conducere, madrilenii au câștigat două titluri în La Liga, două trofee Europa League și au jucat două finale de Champions League. Argentinianul este considerat simbolul clubului de pe „Metropolitano”.

Deși a fost dorit și în trecut de cluburi mari, inclusiv de Inter, Simeone nu a făcut pasul până acum. Totuși, contextul actual de la Chelsea ar putea reprezenta o oportunitate reală.