John Terry nu a mai rezistat și a intervenit în urma situației de la Chelsea: „Sper să mă înşel”

''Sunt îngrijorat despre ceea ce se întâmplă la clubul nostru'', a spus Terry pe contul său de pe reţeaua TikTok.

Fostul antrenor de la Hull City şi Strasbourg semnase un contract pe şase ani şi jumătate, dar Chelsea s-a prăbuşit de atunci, iar cel mai recent în confruntarea, cu Brighton, scor 0-3, după ce a pierdut cinci meciuri la rând în campionat fără să marcheze, fiind pentru prima dată în 114 ani.

Chelsea nu are antrenor principal pentru a doua oară în acest sezon, după ce Rosenior a stat pe bancă doar 23 de partide după numirea sa în ianuarie în acest an.

''Privind asupra faptului că avem nevoie de un antrenor după acest weekend, nu sunt sigur când anume patronatul va lua o decizie şi va numi un nou antrenor'', a spus Terry.

''Va veni oare un antrenor de top la Chelsea în acest moment ţinând cont de situaţia în care ne aflăm? Nu poate cumpăra jucători, fiind posibil să fie nevoie să vindem, iar aceştia ar fi cei mai buni jucători ai noştri, ceea ce este foarte dificil'', a completat fostul căpitan al lui Chelsea.

''Nu vom juca în cupele europene, dar sper să mă înşel'', a mai spus fostul jucător.

''Sunt foarte, foarte frustrat şi mai important chiar îngrijorat. Simt furia, frustrarea suporterilor lui Chelsea'', a adăugat Terry.

''Am avut 17 antrenori care au venit şi au plecat în perioada în care eram căpitan la Chelsea. Ceea ce trebuie să facă jucătorii este să fie uniţi şi să se concentreze cu adevărat pe meciul din weekend şi să lase deoparte toată presiunea din jurul echipei şi toate celelalte chestiuni'', a transmis John Terry.

''Avem un meci important, este foarte dificil, dar de asemenea este foarte uşor să facem acest lucru în calitate de jucători şi să lăsăm deoparte problemele şi să ne concentrăm pe ceea ce este imediat de făcut şi anume meciul cu Leeds United din weekend'', a mai recomandat fostul căpitan al echipei londoneze.

''Ne-am mai confruntat cu astfel de situaţii, dar poate că viitorul nu este atât de clar aşa cum l-am văzut întotdeauna'', a mai spus Terry.

Un fost atacant al echipei Chelsea, olandezul Jimmy Floyd Hasselbaink, a fost ''şocat'' să afle de demiterea lui Rosenior, dar consideră că posibilităţile clubului au fost limitate.

''Sunt şocat. Nu mă aşteptam ca acest lucru să se întâmple atât de curând'', a spus Hasselbaink, la televiziunea Sky Sports News.

''Ştiu că era sub presiune pentru că Chelsea este un club mare, care trebuie să câştige'', a mai spus olandezul.

''Nu s-a mai întâmplat sau cel puţin a fost foarte demult ca echipa să nu marcheze în cinci meciuri, astfel că statisticile nu au fost în favoarea lor'', a explicat Hasselbaink.

''Dar, pentru că el nu a stat prea mult timp pe banca echipei Chelsea, ar fi trebuit să-i dea puţin mai mult timp'', a mai spus acesta.

''Sunt puţin surprins, dar pe de altă parte nu sunt, pentru că este fotbal. Presiunea este mare, suporterii sunt obişnuiţi să câştige multe trofee, s-au obişnuit să vadă echipa luptând constant fără să se oprească. Meciul cu Brighton a fost slab'', a concluzionat olandezul.

Fostul fundaş al londonezilor Jason Cundy a spus marţi seară la ''The Sports Bar'' găzduită de talkSPORT: ''A fost absolut dificil de înţeles. Dezgustător. Şi ştii de ce? Pentru că situaţia se înrăutăţeşte''.

''Cred că este cel mai slab joc pe care l-am văzut şi am jucat în câteva la Chelsea'', a mai spus acesta.

''Nu mă pot gândi la o performanţă mai slabă de atât. Nu mă pot gândi la o performanţă mai rea, mai timidă şi mai slabă'', a adăugat Cundy.

Formaţia din vestul Londrei va fi antrenată până la sfârşitul sezonului de Calum McFarlane, care asigurase deja interimatul în ianuarie, între demiterea lui Enzo Maresca şi venirea lui Liam Rosenior.

Liam Rosenior a fost al cincilea antrenor permanent de la preluarea clubului de către grupul BlueCo, în mai 2022, după Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino şi Enzo Maresca

Chelsea este pe locul 7 în campionat, la 7 de puncte de Liverpool, ocupanta locului 5, ultimul care asigură participarea în sezonul viitor al Ligii Campionilor, londonezii având un meci mai mult disputat.

Chelsea Londra o va întâlni duminică pe Leeds United în semifinala Cupei Angliei, pe Wembley.

Agerpres