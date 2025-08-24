Până acum câțiva ani, FCSB era un etalon al amatorismului, în fotbalul nostru intern, cu intervențiile brutale ale patronului în viața echipei. De acum însă, putem spune că CFR Cluj a detronat campioana României în ceea ce privește un management catastrofal. Cu rezultate pe măsură!

Ajunsă pe mâna unui patron excentric, Neluțu Varga, filmat recent în timp ce freca lingourile de aur într-un decor tare dubios, formația din Gruia e în picaj. S-a ales praful demult de reputația unui club serios, pe care o câștigase CFR, de-a lungul anilor. Acum, la această formație, se iau niște decizii haotice și ilogice. Readucerea lui Dan Petrescu pe bancă, pentru a 4-a oară (!), a fost una dintre ele. Acum, după plecarea „Bursucului“, s-a luat o altă decizie de noaptea minții: readucerea lui Andrea Mandorlini, șomerul pe care îl tot reactivează CFR.

CFR, spulberată după 492 de zile în campionatul intern

Prețul pentru debandada de la CFR îl plătește, în primul rând, echipa. După 2-7 cu Hacken (Suedia), în prima manșă din play-off-ul Conference League, astăzi, a venit o altă umilință fotbalistică: 1-4 cu Oțelul, la Galați, într-o partidă oferită de Sport.ro aici.

Ca să vedem când a fost ultima dată, când CFR a încasat patru goluri, în Superliga noastră, trebuie să căutăm serios în arhivă. Până ajungem la data de 19 aprilie 2024. Atunci, s-a jucat un alt meci catastrofal pentru clujeni, în campionat: Farul – CFR, scor 5-1!

În partida respectivă, pe banca ardelenilor s-a aflat Francisc Dican. Iar la „marinari“ evolua Louis Munteanu, actualul star al CFR-ului, care a și înscris pentru 1-0, în acel meci de coșmar pentru CFR.

Acum, la 492 de zile distanță, CFR a suferit o nouă înfrângere teribilă, semn că urmează vremuri grele, în acest sezon, la Cluj.

