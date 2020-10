Cel mai mare stadion din Europa se extinde! Imagini IREALE cu noua bijuterie pe care si-o face Barcelona! Cat ii va costa pe catalani constructia

FC Barcelona are in plan sa-si extinda stadionul care va urma sa aiba 105.000 de locuri, fata de 99.000 cat are in prezent.

Barcelona nu trece printr-o perioada tocmai buna din punct de vedere financiar. Catalanii au pierderi de aproximativ 100 e milioane de euro in acest sezon, fapt ce i-a facut sa reduca din cheltuielile pentru transferuri.

Vicepresedintele clubului, Jordi Moix, a declarat pentru o televiziune din Spania ca suma de 815 milioane de euro care era initial stabilita pentru renovarea stadionului va urma sa creasca.

Afacerea noului stadion ar urma sa aduca in vistieria clubului profituri colosale, dupa cum spune oficialul clubului. Lucrarile pentru renovarea stadionului ar urma sa inceapa in 2021 si s-ar termina in jurul anului 2026.

A reforma do Camp Nou em 4 anos, sem parar os jogos. pic.twitter.com/bwaXlajidv — Fernando Ferreira (@Fernandopluri) July 10, 2019

