Islanda are viitor in fotbal! Fiul fostului mare jucator de la Barcelona evolueaza la rivala Real Madrid! Familia e la a treia generatie de fotbalisti

Islanda - Romania, semifinala playoff-ului pentru Euro, este programata joi, 8 octombrie, de la ora 21:45 si va fi transmisa in direct de PRO TV.

Eidur Gudjonhsen (42 de ani) este singurul islandez din istorie care a jucat la FC Barcelona, perioada in care a jucat fiind 2006-2009. Fostul mare jucator este in prezent secund la nationala U21 a Islandei.

Fiul lui, Andri Gudjonhsen este nascut la Londra si a jucat la juniorii Barcelonei, insa a plecat la varsta de 16 ani la Real Madrid. Fotbalistul care in prezent are 18 ani, a jucat la toate selectionatele Islandei si are o statura impresionanta de 1,88m. El a fost inclus intr-un top al celor mai promitatori tineri fotbalisti, alaturi de romanul de la Arsenal, Catalin Cirjan.

Familia Gudjonhsen este la a treia generatie de fotbalisti. Bunicul lui Andri Gudjonhsen este fostul mare atacant de la Anderlecht Bruxelles si una dintre legendele selectionatei Islandei.

Arnor si Eidur Gudjonhsen sunt singurii jucatori tata si fiu, care au evoluat pentru nationala unei tari in timpul unui meci. Pe data de 24 aprilie 1996, in care Islanda a batut Estonia cu scorul de 3-0, Arnor avea 34 de ani iar Eidur varsta de 17 ani. Eidur l-a schimbat chiar pe tatal sau in repriza a doua a meciului.

FOTO cu Andri Gudjonhsen si Lionel Messi, de pe vremea cand islandezul isi facea junioratul la Barcelona:

Asa arata arborele genealogic (fotbalistic) al familiei Gudjonhsen:

