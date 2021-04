Steaua, data exemplu de presedintele UEFA in discursul sau anti-Superliga! Ce a spus Ceferin despre marea echipa de la sfarsitul anilor '80

Marea echipa a Stelei de la sfarsitul anilor 80' a fost data drept exemplu de catre forul continental.

Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a amintit Steaua Bucuresti printre cluburile care au dominat fotbalul european in urma cu mai bine de trei decenii, transmite presa internationala intr-un moment cand sportul cu balonul rotund este bulversat de anuntul infiintarii unei Super Ligi inchise.

"Unde era Manchester United in deceniul dinainte de venirea lui Sir Alex Ferguson? Va amintiti, sunt sigur de asta. Si unde era Juventus acum 15 ani? Din cate stiu, era in Serie B. Daca cluburile care au dominat fotbalul european acum 30 sau 40 de ani ar fi decis sa infiinteze o Super Liga, cum ar fi aratat: Nottingham Forest, Aston Villa, Hamburg, Steaua Bucuresti, FC Porto, PSV (Eindhoven), Steaua Rosie (Belgrad)... Si asta ar fi fost o Super Liga", a declarat Ceferin la Congresul UEFA.

"Aceasta criza a Super Ligii ne va face mai puternici. Nu vom avea indoieli. Suntem invincibili. Pentru unii, fanii s-au transformat in clienti si competitiile in produse. Pentru unii, sa rateze calificarea in Liga Campionilor nu mai este un esec sportiv, ci o catastrofa industriala si nu vor sa-si asume riscul. Au uitat ca fotbalul este imprevizibil si asta face ca acest sport sa fie atat de frumos", a spus Ceferin.

"Mai este timp sa va razganditi", le-a transmis el marti proprietarilor celor douasprezece cluburi fondatoare ale Super Ligii, competitia privata care ar urma sa faca concurenta Ligii Campionilor.

"Ati facut o greseala enorma", insa "toata lumea face greseli", a spus Ceferin in cadrul Congresului Uniunii europene de fotbal care are loc la Montreaux (Elvetia), adresandu-se in special celor sase cluburi engleze care se numara printre initiatoarele proiectului.

Conducatorul forului fotbalistic european a asigurat, totodata, ca bataliile juridice impotriva secesionistilor "sunt o lupta pe care UEFA nu o poate pierde".

Cluburile AC Milan, Arsenal Londra, Atletico Madrid, Chelsea Londra, FC Barcelona, Inter Milano, Juventus Torino, FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid si Tottenham Hotspur au anuntat oficial, luni, lansarea unei noi competitii, "The Super League", menita sa "genereze resurse suplimentare pentru toata piramida fotbalului".

Noua competitie va fi lansata "cat mai rapid posibil", urmand sa genereze venituri mai mari decat actuala Liga a Campionilor, conform unui comunicat difuzat luni de cele 12 cluburi europene de top.

AGERPRES