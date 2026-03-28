Un purtător de cuvânt al poliţiei din Viena a declarat că ceasurile Rolex, care valorează „o sumă cuprinsă între câteva mii şi zeci de mii de euro”, precum şi bani s-au furat din două camere diferite ale hotelului situat în districtul 22 din Viena, care se învecinează cu districtul în care a avut loc meciul.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei nu a dezvăluit identitatea jucătorilor sau numele hotelului, dar a precizat că nu au avut loc incidente violente.

Astfel de incidente sunt relativ rare în capitala Austriei. Rata scăzută a criminalităţii din Viena a contribuit la clasarea frecventă a oraşului pe primele locuri în topurile mondiale ale oraşelor cu cea mai bună calitate a vieţii.

Astfel de incidente sunt relativ rare în capitala Austriei. Rata scăzută a criminalităţii din Viena a contribuit la clasarea frecventă a oraşului pe primele locuri în topurile mondiale ale oraşelor cu cea mai bună calitate a vieţii.

Vineri, Austria a învins Ghana cu 5-1.

