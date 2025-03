După ce a părăsit circuitul ATP în septembrie 2022, Federer s-a concentrate pe afaceri, iar cea mai profitabilă mișcare a fost investiția în brandul de încălțăminte sportivă On Running.



Roger Federer, mai bogat ca niciodată!



Federer a devenit acționar al On Running în 2019, când avea să investească peste 50 de milioane de dolari. A fost o decizie riscantă la acel moment, dar care s-a dovedit extrem de inspirată. Acum, partea sa din companie valorează în jur de 360 de milioane de dolari.



Revenind pe teren, fostul lider mondial a câștigat 130 de milioane de dolari doar din premiile din tenis.



Roger Federer este considerat unul dintre cei mai valoroși tenismeni din istorie. Acesta a jucat 1.526 de meciuri de simplu câștigând aproape 80% dintre ele.

Federer a făcut parte din "Big Three"



Are în palmares Australian Open (x6), French Open (1), Wimbledon (x8), US Open (x5), Tour Finals (6), titlul olimpic la dublu (2008) și finala olimpică la simplu (2012), Davis Cup (1) și Hopman Cup (x3), plus alte zeci titluri de calibru mai mic. A ocupat locul 1 ATP timp de 310 săptămâni, a câștigat Laureus World Sportsman of the Year (x5) și Stefan Edberg Sportsmanship Award (x13).



Timp de aproape două decenii, a făcut parte din așa-numitul "Big Three", împreună cu Rafael Nadal și Novak Djokovic, un triumvirat care a dominat tenisul masculin. S-a retras din tenisul profesionist în septembrie 2022.