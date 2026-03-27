Ce au făcut tricolorii la o zi după înfrângerea cu Turcia

De la aceeași oră joacă și România, dar un amical cu Slovacia. Partida fără miză va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

1-0 s-a încheiat meciul de la Istanbul, din semifinala barajului pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada. Turcia o va înfrunta pe Kosovo în finala play-off-ului marți, 21:45.

În următoarea zi după eșecul cu Turcia, naționala s-a întors la Mogoșoaia, în cantonament. Jucătorii lui Mircea Lucescu au făcut și primul antrenament sâmbătă seară.

”Tricolorii au ieșit în această seară pe teren pentru a pregăti amicalul cu Slovacia de marți. Titularii de ieri au intrat în programul de refacere, în timp ce restul jucătorilor s-au antrenat normal la Mogoșoaia”, a scris echipa națională pe Facebook.

EXCLUSIV Costel Pantilimon a numit patru tricolori care au dezamăgit contra Turciei

„Mie mi-a plăcut mult cuplul de fundași. Mă bucur că au fost aleși aceiași fundași centrali, Drăgușin și Burcă, pentru că mi se par jucătorii cu cea mai mare experiență. Și uitându-mă la ei după perioada Campionatului European și nu numai, i-am văzut foarte bine. Îmi pare rău că și Burcă a ajuns la o anumită vârstă, dar cred că echipa națională se mai poate folosi de serviciile lui.

În rest, Bancu chiar mi-a plăcut mult. Nu a fost același Bancu, care ajungea pe fază ofensivă în careul adversarilor să pună probleme, dar defensiv mi s-a părut foarte ok. Rațiu, în nota lui, un jucător care îți lasă și spații, dar îți și creează o superioritate pe parte de atac.

Așa, jucători sub nivel, poate mă așteptam mai mult de la Răzvan Marin. Poate mă așteptam mai mult de la Hagi, inclusiv de la Mihăilă și de la Man. Noi nu i-am pus în valoare pe Man și Mihăilă pentru că ei s-au apărat foarte mult. Nu am avut momentele, așa cum ne-am obișnuit, ca Man și Mihăilă să plece pe contraatac. Man avea incursiuni 1 la 1, de data aceasta nu a avut. S-a focusat mult pe partea defensivă, pe organizare bună.

Poate și asta era strategia în care lucrurile să stea foarte bine defensiv până în ultimul moment și atunci să ajungem și la un meci de egalitate. Nu știu exact care a fost strategia. Pur și simplu, ca român care s-a uitat la meci, mi-aș fi dorit să avem și noi mai mult inițiativa în anumite momente. Clar nu am putut avea noi inițiativa mereu. Asta e, asta a fost soarta jocului!”, a declarat, în exclusivitate pentru Sport.ro, Costel Pantilimon.