Ce au făcut tricolorii la o zi după înfrângerea cu Turcia

România a pierdut cu Turcia și va urmări de la televizor Campionatul Mondial din 2026.

1-0 s-a încheiat meciul de la Istanbul, din semifinala barajului pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada. Turcia o va înfrunta pe Kosovo în finala play-off-ului marți, 21:45.

De la aceeași oră joacă și România, dar un amical cu Slovacia. Partida fără miză va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Sursă Foto: Echipa Națională Facebook

În următoarea zi după eșecul cu Turcia, naționala s-a întors la Mogoșoaia, în cantonament. Jucătorii lui Mircea Lucescu au făcut și primul antrenament sâmbătă seară.

”Tricolorii au ieșit în această seară pe teren pentru a pregăti amicalul cu Slovacia de marți. Titularii de ieri au intrat în programul de refacere, în timp ce restul jucătorilor s-au antrenat normal la Mogoșoaia”, a scris echipa națională pe Facebook.

EXCLUSIV Costel Pantilimon a numit patru tricolori care au dezamăgit contra Turciei

„Mie mi-a plăcut mult cuplul de fundași. Mă bucur că au fost aleși aceiași fundași centrali, Drăgușin și Burcă, pentru că mi se par jucătorii cu cea mai mare experiență. Și uitându-mă la ei după perioada Campionatului European și nu numai, i-am văzut foarte bine. Îmi pare rău că și Burcă a ajuns la o anumită vârstă, dar cred că echipa națională se mai poate folosi de serviciile lui.

În rest, Bancu chiar mi-a plăcut mult. Nu a fost același Bancu, care ajungea pe fază ofensivă în careul adversarilor să pună probleme, dar defensiv mi s-a părut foarte ok. Rațiu, în nota lui, un jucător care îți lasă și spații, dar îți și creează o superioritate pe parte de atac.

Așa, jucători sub nivel, poate mă așteptam mai mult de la Răzvan Marin. Poate mă așteptam mai mult de la Hagi, inclusiv de la Mihăilă și de la Man. Noi nu i-am pus în valoare pe Man și Mihăilă pentru că ei s-au apărat foarte mult. Nu am avut momentele, așa cum ne-am obișnuit, ca Man și Mihăilă să plece pe contraatac. Man avea incursiuni 1 la 1, de data aceasta nu a avut. S-a focusat mult pe partea defensivă, pe organizare bună. 

Poate și asta era strategia în care lucrurile să stea foarte bine defensiv până în ultimul moment și atunci să ajungem și la un meci de egalitate. Nu știu exact care a fost strategia. Pur și simplu, ca român care s-a uitat la meci, mi-aș fi dorit să avem și noi mai mult inițiativa în anumite momente. Clar nu am putut avea noi inițiativa mereu. Asta e, asta a fost soarta jocului!”, a declarat, în exclusivitate pentru Sport.ro, Costel Pantilimon.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer a fost amendat cu 120.000 de euro după ce a depășit viteza cu 29 de km/oră. Care este explicația
ARTICOLE PE SUBIECT
CALCULE | Singurul scenariu în care România U21 mai poate spera la locul 2 în grupă după victoria din Kosovo
FCSB a luat foc: „Fără niciun sens! O glumă proastă!“
Pe ce loc a terminat Julia Sauter la Campionatul Mondial de patinaj artistic de la Praga
Costel Pantilimon, indignat de tratamentul la care este supus un tricolor: „Nedrept! România pierde”
Mircea Lucescu, înțepat fără menajamente: ”Îl respect, dar a greșit”
Giovanni Becali îi forțează plecarea lui Târnovanu de la FCSB: „Se simte rău”
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

Bölöni, dezamăgit profund de fostul star al FCSB-ului, ajuns în anonimat: „Îi lipsește ceva!“

România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mihai Stoica a distrus un tricolor după eșecul cu Turcia: ”Vine și ne ia peste picior pe toți!”

FCSB a luat foc: „Fără niciun sens! O glumă proastă!“
Kosovarii au sărit la bătaie în finalul meciului cu România U21. Nervi întinși la cote maxime la Priștina
Costel Pantilimon, indignat de tratamentul la care este supus un tricolor: „Nedrept! România pierde”
Mircea Lucescu, înțepat fără menajamente: ”Îl respect, dar a greșit”
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Ciprian Marica face praf vedeta Angliei: ”Vă dau cuvântul meu de onoare, am crezut că are 35 de ani!”
Slovacii, dărâmați după eliminarea de la EURO 2024: "Un cuțit în inimă"
Reacția lui Trump după ce Germania a spus că în Iran ”nu este războiul nostru”: ”Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru”

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Blocaj pe piața imobiliară de pe litoralul românesc. Stațiunea în care nu s-a vândut niciun apartament în 2026

Un român, curier la Amazon, riscă 5 ani de închisoare după ce a furat o pisică din curtea unei familii, în UK | VIDEO

