Fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, îl consideră pe Răzvan Burleanu responsabilul principal pentru că România a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial, după înfrângerea în fața Turciei (scor 0-1).

Mitică Dragomir a analizat situația fotbalului românesc la România TV. Acesta l-a criticat dur pe actualul președinte al Federației Române de Fotbal, susținând că a fost impus la conducerea FRF în 2014, în locul lui Mircea Sandu, deși nu era calificat pentru această funcție.

Dragomir a reamintit contextul alegerilor de acum 12 ani, facilitate de condamnarea lui Gică Popescu, și a explicat că actualul șef de la Casa Fotbalului nu poate fi înlăturat din funcție deoarece știe cum să își asigure susținerea alegătorilor.

Lipsa de rezultate la nivel de federație

Fostul oficial l-a criticat pe șeful FRF pentru absența performanțelor notabile din ultimul deceniu și a pus în antiteză lipsa de implicare de acum cu inițiativele din trecut.

„Nimeni n-are ce să-i facă. (…) Le dă câte o minge, îi ia pe votanți într-o deplasare… N-a făcut nimic în 12 ani. Și comuniștii făcuseră un centru, Luceafărul (unde erau selectați cei mai talentați copii și juniori – n.r.)…”, a spus Mitică Dragomir.

Echipa națională bifează un nou turneu final urmărit de acasă, seria neagră neputând fi oprită nici cu Mircea Lucescu pe banca tehnică. Ultima participare a României la un Campionat Mondial rămâne cea din 1998.