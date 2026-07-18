Elevii lui Lionel Scaloni au avut o zi în minus de pregătire față de iberici, iar presa din Argentina scrie că oboseala s-ar putea resimți la ora finalei de duminică.

Cum ar putea arăta echipele de start în finala CM 2026: Spania - Argentina

Niciuna dintre finaliste nu a pierdut vreo vedetă înaintea meciului de pe stadionul MetLife. Astfel, vă prezentăm echipele probabile de start pentru finala Campionatului Mondial:

Spania (4-2-3-1): Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, F. Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal;

Selecționer: Luis de la Fuente

Argentina (4-1-3-2): E. Martinez - Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico - Paredes - De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister - J. Alvarez, Messi;

Selecționer: Lionel Scaloni

Cine va arbitra finala

Meciul Spania - Argentina va fi arbitrat de slovenul Slavko Vincic, unul dintre cei mai experimentaţi arbitri din Europa.

Vincic va fi asistat de conaţionalii săi sloveni Tomaz Klancnik şi Andraz Kovacic, iar Adham Makhadmeh din Iordania a fost numit al patrulea oficial.

Finala Cupei Mondiale va fi a patra misiune a lui Vincic la turneul din 2026. Arbitrul sloven a condus deja meciurile din faza grupelor dintre Brazilia şi Maroc şi dintre Iordania şi Algeria, precum şi partida din şaisprezecimi dintre Mexic şi Ecuador.