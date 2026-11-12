Ce se întâmplă cu Lamine Yamal după ce s-a accidentat

Antrenorul campioanei mondiale Spaniei, Luis de la Fuente, s-a declarat miercuri „optimist” în ceea ce priveşte participarea lui Lamine Yamal la meciul de duminică împotriva Angliei, din Liga Naţiunilor.

Tânărul talent al FC Barcelona nu va putea juca în meciul pe care „La Roja” îl va disputa joi la Praga împotriva Cehiei, din cauza unei probleme la genunchiul drept.

Totuşi, extrema în vârstă de 19 ani ar trebui să se alăture echipei naţionale a Spaniei după acest meci, a declarat miercuri la Praga Luis de la Fuente, precizând că a discutat cu jucătorul şi că recuperarea acestuia evoluează în sens pozitiv.

„Credem – şi sunt optimist – că vineri va fi alături de noi” pentru a pregăti meciul cu Anglia, care va avea loc duminică la Madrid.

Înaintea acestor două ultime etape, echipa Spaniei şi-a asigurat deja calificarea în sferturile de finală ale Ligii Naţiunilor, scrie News.ro.