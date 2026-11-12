NEWS ALERT Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui MM Stoica la FCSB!

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui MM Stoica la FCSB! Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, i-a ales deja un înlocuitor lui Mihai Stoica. Din câte se pare, acesta ar urma să plece din club după ce a fost ”retrogradat”.

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În ultimele zile, Becali l-a criticat dur pe MM Stoica și i-a reproșat modul în care a gestionat campaniile de transferuri. Patronul a anunțat că acesta nu se va mai ocupa de achiziții, iar despărțirea definitivă a fost confirmată în jurul zilei de joi, 12 noiembrie.

Înainte ca MM Stoica să ia decizia de a pleca de la echipă, acesta a fost ”retrogradat”. Becali nu a vrut să-l dea afară și i-a oferit un post în club, dar se pare că acesta și-a decis viitorul departe de FCSB.

Locul lui Mihai Stoica a fost luat de Bogdan Costicea, pe care Becali l-a adus în club în urmă cu doar câteva zile. Acesta are o experiență vastă în scouting, activând la cluburi precum CFR Cluj și FC Voluntari.

Gigi Becali: ”Pe Bogdan Costicea îl știu de mic copil”

„Pe Bogdan Costicea îl știu de mic copil. Doar că a făcut el niște tâmpenii, ba că pleacă la CFR, că e mare specialist. Ba că pleacă la Craiova, ba la Voluntari. L-am lăsat să se dea cu capul de pereți, dar mai vorbeam cu el. 

Mă tot suna că se duce prin Congo, prin Uganda după jucători. Eu râdeam când îmi spunea. Dar în urmă cu 3 luni, când am văzut că ăștia ai mei, MM cu Cernat, nu se uită, am zis, decât să mănânce mentosane, hai să-l aduc pe ăsta, poate o fi bun. Dacă nu e bun, hai la revedere și cu tine!

Costicea mi-a zis că a văzut 300 de jucători și a selectat 19. Din ăia 19, Cernat și ceilalți ziceau că nu e niciunul bun. Am vorbit și cu Reghe să se uite. Am vorbit și cu Mirel, să se uite și el”, spunea Becali, potrivit Fanatik.ro.

MM a decis să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupa, după ce Gigi Becali a ieșit public și a spus că i-a redus atribuțiile în cadrul clubului, deoarece „nu și-a făcut treaba”.

Astfel, Mihai Stoica a pus punct celui de-al doilea mandat al său la FCSB, început în urmă cu 16 ani, într-un sezon în care fosta campioană a României luptă pentru calificarea în play-off.

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