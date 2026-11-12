Rezultatele sub așteptări ale roș-albaștrilor l-au făcut pe finanțatorul clubului să critice vehement transferurile făcute în vară și staff-ul tehnic. Drept urmare, Becali a trecut la măsuri și a demis mai multe persoane din staff.

Unde ar putea ajunge Mihai Stoica după despărțirea de FCSB

Mihai Stoica a decis să plece de la echipă la scurt timp după ce finanțatorul roș-albaștrilor a decis să îl dea afară pe directorul sportiv Florin Cernat, un apropiat al lui MM Stoica.

Moderatorul VOYO SPORT LIVE, Andrei Grecu i-a întrebat pe invitații săi, Cristi Pulhac și Robert Niță, la ce club din Superliga ar putea ajunge fostul conducător de la FCSB.

”Cum adică? Câștig campionatul și îl chem după aia? Păi înseamnă că a mers totul bine dacă ai plecat și am câștigat. MM a venit tot timpul într-un moment greu, în care patronul avea nevoie de un om ca MM. E foarte greu să găsești un om în care ai încredere, care e pasionat, devotat echipei, care să pună atât de mult suflet.

Nu știu dacă e alegerea potrivită. (...) Nu cred că va merge în altă parte. La Urziceni se investeau bani, aveau un obiectiv. Acum unde să te duci? La Petrolul? Te duci la Petrolul acum? Nu s-ar duce undeva într-o zonă de supraviețuire în Liga 1. Mă gândeam la un U Cluj”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.

Nici Robert Niță nu crede că Mihai Stoica se va îndrepta spre un alt club din Superliga României, mai ales că acesta ar fi nevoit să lucreze în condiții mai puțin bune decât a făcut-o la FCSB.

”Eu cred că se odihni, MM se confundă cu FCSB, nu cred că va merge în altă parte, cred că va rămâne implicat în fenomen în calitate de analist. (n.r. Ultima dată când s-a dus undeva, a mers la Urziceni și a luat titlul) Câți ani avea? Trebuie să ne uităm și la asta. Dacă MM se duce la Urziceni, toată lumea zice: 'Păi gata, domn-le, avem și un patron cât de cât, a venit MM acum, în doi ani luăm campionatul'. Acolo era un Dan Petrescu, erau bani.

În momentul în care pleci de la Rapid, Dinamo, FCSB, Craiova, poate și Cluj, e cam greu să te mai duci tot pe aici. E un standard, sunt anumite condiții. Cred că va merge pe cariera asta de analist sportiv, cunoaște fotbalul, știe”, a adăugat și Robert Niță.