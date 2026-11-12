Ruptura dintre oficial și patronul Gigi Becali s-a produs după ce acesta din urmă a trecut la măsuri drastice ca urmare a rezultatelor slabe din ultima perioadă.

Gigi Becali a concediat o parte din staff-ul tehnic al fostei campioane din Superliga, iar pe lista finanțatorului s-a aflat și directorul sportiv Florin Cernat, apropiat al lui Mihai Stoica, pe care Becali l-a considerat responsabil pentru campania eșuată de transferuri.

Ciprian Marica: ”Mihai era obișnuit să fie șef, puterea e ca un drog!”

Ciprian Marica a comentat ultimele evenimente de la FCSB la emisiunea VOYO SPORT LIVE. Acționarul clubului Farul nu a fost surprins de ruptura dintre Mihai Stoica și Gigi Becali. Fostul mare atacant crede că aceasta s-a produs după ce patronul de la FCSB a anunțat că îi va retrage toată autoritatea lui Mihai Stoica, lucru ce nu i-a picat deloc bine conducătorului.

”Sincer nu sunt surprins, Mihai era obișnuit să fie șef. Puterea e ca un drog. Când o ai, nu mai vrei să îi dai drumul. Vedem asta la cei care ajung în funcții de conducere. Nu vor să mai plece, nu vor să mai dea drumul la scaun. Când îți este știrbită personalitatea și autoritatea, e clar că nu îți convine.

Cred că MM Stoica a făcut și multe lucruri la FCSB, dar în ultima perioadă nu prea i-a ieșit din diverse motive. Nu cred că jucătorii pe care i-a adus MM Stoica nu au valoare. Nu poți să îi nimerești pe toți, dar unii dintre ei chiar au valoare. Nu sunt la potențial maxim și nu au arătat tot ce pot din diverse motive. Nu au ales bine antrenorul, au început să facă pregătire fizică în mijlocul campionatului, apoi atmosfera, presiunea, stilul diferit de joc. Sunt mai mulți factori, dar nu e lipsă de valoare, pentru că au jucători valoroși”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

MM Stoica, prima reacție după ce a plecat de la FCSB

Pe rețelele de socializare, MM Stoica a oferit o primă reacție după ce a plecat de la echipă. Acesta a vrut doar să le mulțumească tuturor celor cu care a colaborat în cariera sa, începută în 1992.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții.

Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice.

As simple as that”, a scris MM Stoica, pe rețelele de socializare.