Nemulțumit de rezultatele din acest sezon, Gigi Becali a luat măsuri drastice, a concediat o parte din staff, în frunte cu Florin Cernat, un apropiat al lui Mihai Stoica, pe care l-a considerat responsabil pentru campania eșuată de transferuri din vară.

Ciprian Marica: ”Da, l-aș aduce la Farul pe Mihai Stoica!”

La o zi după ce Gigi Becali a anunțat plecarea lui Cernat, Mihai Stoica a decis să pună și el punct colaborării cu FCSB, chiar dacă finanțatorul clubului anunțase că acesta va rămâne în continuare în club, fără a avea, însă, putere de decizie ca până acum.

Ciprian Marica a avut o intervenție telefonică la emisiunea VOYO SPORT LIVE în care a vorbit și despre posibilitatea ca Farul să îl numească în funcția de conducător pe Mihai Stoica, după despărțirea acestuia de FCSB.

Deși a recunoscut că l-ar numi fără ezitare pe Mihai Stoica la Farul, având în vedere experiența vastă pe care o are fostul conducător de la FCSB, Marica a subliniat că acest lucru nu ar fi probabil ieftin pentru a se realiza, motiv pentru care este improbabil ca fostul oficial al roș-albaștrilor să ajungă la clubul de la malul mării.

”Eu nu lucrez la Farul, eu sunt acționar la Farul, dar nu lucrez la Farul. (n.r. Andrei Grecu: L-ai aduce pe Mihai Stoica la Farul pentru a lucra în club?) Da, Mihai Stoica are o experiență fantastică acumulată în toți acești ani, nu știu dacă avem nevoie de așa ceva, dar nu aș vrea să spun nici da, nici nu.

E un conducător cu experiență care poate ajuta orice club. Acum trebuie să ai și bani pentru Mihai Stoica, atât salarial, cât și să îi dai un buget la dispoziție, probabil că ar avea ceva idei, iar noi nu suntem în situația asta”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.