Ce-ai mancat azi, WESLEY?! :)) INCREDIBIL: cum arata la cateva saptamani dupa ce si-a anuntat retragerea din fotbal

La numai cateva saptamani dupa ce a anuntat public ca nu mai vrea sa joace, fostul super star de la Real, Inter sau Ajax pare sa fi pus serios pe el. A investit intr-o burtica pe care fanii nu se asteptau s-o vada atat de repede. :)

Sneijder a jucat in ultimele doua sezoane la Al Gharafa, in Qatar.



Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W