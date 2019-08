Cati bani le-a cerut Neymar Barcelonei si lui Real Madrid la negocieri! Brazilianul vrea contract pe 5 ani si alte bonusuri importante

Spaniolii au aflat cati bani le-a cerut Neymar sefilor Barcelonei si celor de la Real Madrid la negocieri.

Neymar este dispus sa revina in Spania si ia in considerare atat varianta Barcelona, cat si pe cea a trecerii la marea rivala Real Madrid. El le-a cerut celor doua cluburi acelasi salariu: 35.000.000 euro pe sezon!

Potrivit cotidianului AS, brazilianul isi doreste un contract pe 5 ani, deci un venit asigurat de 175.000.000 euro. Aditional, el se gandeste la bonusuri de performanta, intre care si la un bonus pentru castigarea Balonului de Aur.

Salariul cerut de Neymar celor doua cluburi este mai mic decat cel incasat la PSG in acest moment. In Franta, el incaseaza peste 40.000.000 euro pe an, dar se plange ca nu este fericit.

Pentru a-l lua de pe Parc des Princes, Barca si Real Madrid ar trebui sa scoata in total din conturi peste 375.000.000 euro. PSG cere cel putin 200.000.000 euro platibili intr-o singura transa.