Surpriza uriasa la Real Madrid! Ce decizie a luat Zinedine Zidane dupa accidentarea lui Hazard

Zidane pregateste o surpriza!

James Rodriguez ramane la Real Madrid! Mijlocasul columbian, imprumutat in ultimele 2 sezoane la Bayern Munchen, va fi pastrat in lot de catre Zinedine Zidane dupa accidentarea suferita de Eden Hazard, cel care nu va juca in urmatoarea luna pentru Real!

Atletico Madrid si Napoli au vrut sa-l aduca pe James in aceasta vara iar Zidane nu il avea in planuri pe columbian, insa accidentarea lui Hazard a schimbat datele problemei. James a fost pastrat in lotul echipei pentru prima etapa a sezonului, sambata contra celor de la Celta Vigo.

Gareth Bale se afla si el in lotul lui Zidane pentru partida cu Celta, nu insa si Mariano Diaz, lasat la Madrid.