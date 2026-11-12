Echipa naţională a Belgiei a învins joi, în deplasare, scor 2-1, echipa naţională a Turciei, în grupa 1 din Divizia A a Ligii Naţiunilor.

Turcia - Belgia 1-2. ”Diavolii” se impun, după ce au fost conduși

La Izmir, gazdele au deschis scorul dintr-o lovitură liberă perfect executată de Arda Guler, în minutul 20, însă belgienii au forţat exact atât cât a fost nevoie să pună pe tabelă un scor favorabil.

Kevin De Bruyne a egalat în minutul 27, pentru ca patru minute mai târziu Charles De Ketelaere să înscrie golul care a adus la conducere echipa diavolilor roşii.

Acesta a rămas şi rezultatul final, Turcia – Belgia 1-2, iar oaspeţii ajun la 9 puncte, ocupând locul secund în grupa 1 a Diviziei A din Liga Naţiunilor.

În grupă conduce, Franţa, cu 10 puncte şi un meci în minus, în timp ce Turcia e ultima, fără punct din cinci meciuri disputate, scrie News.ro.