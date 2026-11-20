Cum forma echipei nu este una care să dea speranțe, răbdarea fanilor s-a încheiat. După fluierul final al duelului cu FC Voluntari, suporterii i-au cerut demisia lui Marius Croitoru.

Criza moldovenilor din SuperLiga se adâncește, în condițiile în care echipa nu a mai câștigat în ultimele 5 întâlniri. Situația din clasament nu este una „roz”, cele 16 puncte clasând-o pe FC Botoșani doar pe treapta a 12-a.

Marius Croitoru, fără milă după ce FC Botoșani nu a bătut de la 3-0

La scurt timp după fluierul final, Marius Croitoru a mărturisit că nu a mai pățit o astfel de situație în cariera sa de „principal”. Tehnicianul consideră inexplicabilă căderea elevilor săi, în condițiile în care „nu ai voie să nu câștigi de la 3-0 nici dacă joci cu Brazilia sau Argentina”.

„În 10 minute să se schimbe total jocul n-am mai păţit. Să ai o cădere inexplicabilă... mi-e greu să găsesc cuvintele. Ieşirea lui Ongenda, forţată de faptul că nu a putut să se antreneze şi n-a dus nivelul jocului. Echipa n-a mai ţinut mingea la mijlocul terenului. La antrenamente, la 3-0, mi-e greu să fac ca cealaltă echipă să egaleze. După schimbări nu s-a întâmplat nimic.

Ilaş a jucat bine la centru, dar e inexplicabil. Nu-mi vine să cred cum am luat trei goluri în 10 minute, într-un meci controlat până în minutul 60. Sunt prea supărat şi nu vreau să zic nimic acum. Poţi să ai 3-0 şi cu Brazilia, Argentina, dar ai 3-0 în minutul 60. Nu ai voie să iei trei goluri în 10 minute tu, ca echipă de Liga 1, acasă. Nu nominalizez acum, că nu am de ce.

Dacă aş intra acum şi aş vrea să vorbesc, cred că spun lucruri care nu-şi au locul. Poate momentul este, dar mă abţin. Ai 3-0 din trei acţiuni pe fotbal, 3-0 pe fotbal şi o ocazie mare înainte de pauză. Nu faptul că am dat trei goluri mă îngrijorează, ci lipsa de concentrare 10 minute. Să muncim, să fim conştienţi şi uniţi că să te dezechilibreze o echipă care nu ţi-a ajuns la poartă până în minutul 70”, a declarat Marius Croitoru, potrivit Prima Sport.