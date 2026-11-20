Radu Neguț, prezentat oficial la Universitatea Craiova

Oltenii l-au prezentat vineri pe Radu Neguț în funcția de Head of Recruitment. Practic, fostul director sportiv al lui Hermannstadt va fi cel care va conduce departamentul de scouting al clubului din Bănie.

”Radu Neguț este noul Head of Recruitment al Universității Craiova!

Cu aproape un deceniu de experiență în managementul sportiv, Radu Neguț a ocupat funcția de director sportiv al FC Hermannstadt în perioadele 2017–2019 și 2021–2026, contribuind la două promovări în SuperLigă și calificarea în două finale ale Cupei României.

Ca fost fotbalist profesionist, acesta a disputat peste 300 de meciuri oficiale.

Bine ai venit în familia Științei, Radu! Mult succes”, a fost anunțul oltenilor.