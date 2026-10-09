Așa cum s-a întâmplat și anul trecut, când a semnat cu Napoli, Kevin de Bruyne nu duce lipsă de oferte și ar putea ajunge în Major League Soccer, campionat în care a fost dorit și în perioada petrecută la Manchester City.

Kevin de Bruyne, aproape de un transfer în MLS!

Cluburile americane vor să profite de situația lui De Bruyne, care poate fi transferat încă din iarnă. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, echipa San Diego FC a început deja discuțiile cu reprezentanții mijlocașului belgian.

Rămâne de văzut în ce măsură va fi Napoli dispusă să renunțe la Kevin de Bruyne înainte de încheierea contractului, ținând cont că acesta nu a mai avut evoluțiile din trecut. În cinci partide disputate pentru italieni a reușit să bifeze un gol și o pasă decisivă.

Și cota lui de piață a scăzut considerabil în ultima perioadă. Transfermarkt îl evaluează acum la opt milioane de euro.

”Mai am un an de contract, dar vreau să am o discuție cu cei de la Napoli.

Și anul trecut s-au spus anumite lucruri, că ‘vom juca într-un anumit fel, vom face asta și asta’, dar nu s-a întâmplat mare lucru și e păcat. Vreau să mă bucur de fotbal atunci când joc”, spunea De Bruyne, în vară, potrivit Nieuwsblad.