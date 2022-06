Ce a scris Gazzetta dello Sport despre prestația lui Istvan Kovacs din meciul Germania - Italia 5-2

Kovacs a fost delegat pentru partida din Liga Națiunilor, dintre Germania și Italia, încheiată cu victoria nemților, scor 5-2.

Confruntarea s-a desfășurat la Monchengladbach, iar jurnaliștii italieni au analizat prestația centralului român, considerând că acesta și-a făcut treaba așa cum trebuia.

"În afara unui moment neprevăzut, cu mai mulți fani pătrunși pe teren, n-a avut probleme substanțiale în a conduce meciul într-o manieră justă. Atent și sigur. Penalty bine acordat, goluri regulamentare, avertisment corect la Rudiger", au notat cei de la Gazzetta dello Sport.

Pe lângă meciurile importante din Liga 1, arbitrul român a fost delegat la cinci meciuri din Liga Campionilor, inclusiv la semifinala dintre Manchester City și Real Madrid, scor 4-3, când a fost lăudat de presa internațională pentru mai multe decizii excelente, dar și la finala Conference League.

Istvan Kovacs: "După City - Real am primit multă atenție de la presa internațională"

"Sunt fericit, mândru că am putut să reprezint România la acest nivel. M-am pregătit normal, nu am vrut să schimb nimic din pregătirea mea. Țin telefonul deschis, dar mă uit la mesaje doar după terminarea partidei. Nu citesc presa, nu mă interesează cine ce spune. Mă focusez doar la ce am de făcut. (n.r - despre finala Roma - Feyenoord 1-0) A fost o finală disputată între două echipe foarte bune, asta s-a văzut la televizor. A fost un ritm bun de joc.

După semifinala din Liga Campionilor, Manchester City - Real Madrid, am primit mai multă atenție din partea presei internaționale, mult mai multe mesaje de la persoane cunoscute din întreaga lume care m-au felicitat și mi-au spus că o să-mi urmărească cariera de acum înainte", a spus Istvan Kovacs, într-un interviu pentru FRF TV.