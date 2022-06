Istvan Kovacs face lumină! A vorbit în premieră despre prezența la CM din Qatar, dar și despre Ovidiu Hațegan 

Inclus pe lista arbitrilor de la Cupa Mondială 2022 din Qatar, care va avea loc între 21 noiembrie şi 18 decembrie, Istvan Kovacs a vorbit joi despre marea sa realizare, dar și despre ghinionul colegului său, Ovidiu Hațegan.

Centralul arădean în vârstă de 42 de ani a suferit un infarct la finalul lunii martie și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Viitorul celui mai bine cotat arbitru al României a fost pus la îndoială, vorbindu-se chiar de o posibilă retragere după problemele medicale.

Istvan Kovacs: "Este decizia lui Ovidiu Hațegan"

”Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat cu Ovidiu. Am fost aproape de o tragedie, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că este printre noi. Locurile nu sunt în funcție de țară (n.r.- la CM 2022), sunt nominale.





Am fi avut șanse amândoi să fim la Campionatul Mondial. Am fost împreună la Campionatul European. Sper să revină cât mai curând printre noi, asta îi doresc. Am ținut legătura, dar este decizia lui (n.r.- să nu vorbească pentru moment) și-i respect intimitatea.





După cum bine știți, Ovidiu e din 2008 pe lista internațională. Eu am început în 2010. Concurența este benefică. Suntem colegi, dar și prieteni. Am fost la multe partide internaționale împreună. Ne știm calitățile și defectele. E un tip ambițios, pregătit. A avut neșansa asta”, a declarat Istvan Kovacs, potrivit a declarat Istvan Kovacs, potrivit digisport.ro.

Istvan Kovacs a arbitrat ultima dată meciul de gală dintre Steaua și România, scor 2-2, jucat cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înființarea clubului din Ghencea.