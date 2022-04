Atât de mare a fost Istvan Kovacs în City - Real Madrid! Pep Guardiola și-a prezentat scuzele față de arbitrul român 

Prima manșă a semifinalei Champions League, dintre Manchester City și Real Madrid, 4-3, a fost un adevărat regal pentru fotbal. Pe lângă cele 7 goluri ale partidei, ambele echipe s-au întrecut în ratări și faze superbe de a înscrie. La tot acest spectacol a avut un rol important și Istvan Kovacs (37 ani). Arbitrul român a avut o prestație remarcabilă, chiar dacă în minutul 54 Pep Guardiola (51 ani) i-a reproșat „centralului” că a acordat un out în favoarea Realului, iar acesta a fost nevoit să-l atenționeze.

În cele din urmă, după ce a văzut reluările, antrenorul lui Manchester City și-a prezentat scuzele față de Istvan Kovacs și a ținut să precizeze că a acționat sub impulsul emoției.

Pep Guardiola: „A fost out în favoarea lui City”

„Mi-am prezentat scuzele aribtrului, a fost doar emoția partidei. Pentru mine, a fost out în favoarea lui City, dar el a decis altfel. Am reacționat sub impulsul emoției și mi-am prezentat scuzele”, a declarat Pep Guardiola la finalul meciului.

Rerturul semifinalei UEFA Champions League va fi pe Santiago Bernabeu, pe 4 mai, de la 22:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.