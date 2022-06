"Ai aura asta de aroganță". Cum a răspuns Istvan Kovacs și ce i-ar fi spus, de fapt, lui Florinel Coman în 2019

Centralul din Carei a fost delegat la 9 meciuri din cupele europene disputate în actuala stagiune, inclusiv la semifinala Champions League dintre Manchester City și Real Madrid, scor 4-3 și finala Conference League, AS Roma - Feyenoord 1-0.

"Ai aura asta de aroganță". Cum a răspuns Istvan Kovacs

În ciuda nivelului la care a ajuns, Istvan Kovacs rămâne perceput de mulți oameni din fotbalul românesc drept o persoană arogantă pe terenul de fotbal. "Ai aura asta de arogant", i-a spus jurnalistul Vali Moraru lui Kovacs, într-un dialog purtat la Digisport.

Arbitrul de 37 de ani, intrat pe lista FIFA din 2010, spune că nu nu se consideră arogant, ci mai degrabă impunător. Kovacs a ținut să clarifice și momentul tensionat din 2019, de la meciul Universitatea Craiova - FCSB 0-1, când a fost acuzat că i-a spus "marș!" lui Florinel Coman.

"Vreau să vă spun că eu nu aș numi-o aroganță. Sunt impunător pe teren și sunt unii jucători care probabil în vestiarul lor sunt masculi alfa și când ajung pe terenul de joc încearcă și cu mine sau alți arbitrii. Sunt arbitrii care tolerează, iar alții care nu tolerează. Eu mă număr printre cei care nu tolerează așa ceva.

Eu vorbesc cu jucătorul, îi explic de două-trei ori situația, nu vrea să asculte, iar după aia... eu nu mă duc pe teren să povestesc cu jucătorii. Dacă el nu este în stare să-mi respecte decizia, eu nu mai am ce să fac, trebuie să urmăresc jocul și să iau deciziile viitoare.

Multe lucruri care s-au spus despre mine au fost false, când jucătorii au spus că m-am comportat cu ei într-un anumit mod. O singură dată s-a întâmplat, după care mi-am cerut scuze, dar și acum am înregistrări ale meciurilor în care nici nu am vorbit cu jucătorul respectiv și m-au acuzat de lucruri pe care nu le-am spus.

Nu i-am spus niciodată 'marș' lui Florinel Coman. Aceste cuvinte mi-au fost băgate în gură. Am discutat cu jucătorul, mi-am cerut scuze public. Le-a plăcut oamenilor, pe asta au marșat (n.r - pe termenul 'marș'), eu niciodată nu am spus asta unui jucător. Am spus 'dispari!', nu e același lucru. Eu am rezolvat cu jucătorul treaba și pentru mine e subiectul încheiat, au trecut deja trei ani și nu îmi place să mă întorc în trecut", a spus Istvan Kovacs.

După semifinala de Liga Campionilor și finala de Conference League, Istvan Kovacs va încheia anul extraordinar, cu meciuri la Cupa Mondială din Qatar. Centralul din Carei se află pe lista pentru turneul final alături de asistenții Mihai Artene și Vasile Marinescu.

Istvan Kovacs devine primul arbitru român care va oficia la Cupa Mondială, după asistentul Nicolae Grigorescu, în 1998. Ultimul central din România care a luat parte la o astfel de competiție a fost Ioan Igna, în 1986.