Istvan Kovacs, după un sezon fantastic: "Sunt emoționat că am ajuns printre cei mai buni 36 de arbitri ai lumii"

Pe lângă meciurile importante din Liga 1, arbitrul român a fost delegat la cinci meciuri din Liga Campionilor, inclusiv la semifinala dintre Manchester City și Real Madrid, scor 4-3, când a fost lăudat de presa internațională pentru mai multe decizii excelente.

Istvan Kovacs: "După City - Real am primit multă atenție de la presa internațională"

După semifinala de Liga Campionilor și finala de Conference League, Istvan Kovacs va încheia anul extraordinar, cu meciuri la Cupa Mondială din Qatar. Centralul din Carei se află pe lista pentru turneul final alături de asistenții Mihai Artene și Vasile Marinescu.

"Sunt fericit, mândru că am putut să reprezint România la acest nivel. M-am pregătit normal, nu am vrut să schimb nimic din pregătirea mea. Țin telefonul deschis, dar mă uit la mesaje doar după terminarea partidei. Nu citesc presa, nu mă interesează cine ce spune. Mă focusez doar la ce am de făcut. (n.r - despre finala Roma - Feyenoord 1-0) A fost o finală disputată între două echipe foarte bune, asta s-a văzut la televizor. A fost un ritm bun de joc.



După semifinala din Liga Campionilor, Manchester City - Real Madrid, am primit mai multă atenție din partea presei internaționale, mult mai multe mesaje de la persoane cunoscute din întreaga lume care m-au felicitat și mi-au spus că o să-mi urmărească cariera de acum înainte", a spus Istvan Kovacs, într-un interviu pentru FRF TV.

Arbitrul a devenit o adevărată vedetă după semifinala din Champions League, iar la Mioveni a fost asaltat de mulți copii care și-au dorit o amintire cu el.

"A fost un moment la Mioveni în care un copil mi-a cerut o poză și după copilul respectiv au mai venit încă 30. Nu sunt persoana care să refuze pe nimeni.



Mă bucură acest lucru, sper ca pe viitor să fie un exemplu pentru acești copii, să știe că meseria asta e una frumoasă, în care poți călători, poți să cunoști foarte multă lume și să-ți dea o satisfacție din toate punctele de vedere", a mai spus Kovacs.

Istvan Kovacs: "Mă simt onorat să fiu la Campionatul Mondial"

Istvan Kovacs devine primul arbitru român care va oficia la Cupa Mondială, după asistentul Nicolae Grigorescu, în 1998. Ultimul central din România care a luat parte la o astfel de competiție a fost Ioan Igna, în 1986.

"Mă simt onorat să fiu la Campionatul Mondial. A fost un moment deosebit pentru mine când am aflat. Am visat de când eram mic să reprezint România aici, la o pauză foarte lungă după Ioan Igna, care a fost unul dintre cei mai buni arbitri ai României alături de Nicolae Rainea. Nu am putut să-i văd la televizor din cauza diferenței mari de vârstă dintre mine și dânșii, dar am avut ocazia să-i cunosc și sunt doi oameni minunați.

M-am simțit emoționat că am fost selectat printre cei mai buni 36 de arbitri ai lumii, dar în același timp mândru pentru că eu, alături de Vasile Marinescu și Mihai Artene, ajungem la acest nivel. Nu vom schimba nimic din pregătirea noastră și vom merge acolo să facem o figură frumoasă. Fiecare meci este important, îl tratez ca și cum ar fi ultimul din cariera mea. Asta mă motivează și mă face să fiu concentrat la orice moment al jocului. După ce trecem testele fizice, o să mă focusez și pe Campionatul Mondial", a încheiat Kovacs.