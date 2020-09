Caz IREAL in America de Sud! Ii lasa sa JOACE cu toate ca jumatate din echipa este POZITIVA de Covid-19! Situatie fara precedent 

Caz unic in America de Sud dupa ce partida din Copa Libertadores, Libertad-Boca Juniors, se va disputa cu toate ca echipa oaspete inca are jucatori depistati pozitiv.

Boca Juniors a primit unda verde de la Confederatia Sud-Americana si comisia de sanatate, dupa ce mai bine de 22 de jucatori au fost testati pozitivi. Dupa ce acestia au stat in perioada de carantinare, la o retestare mai bine de jumatate din acestia sunt inca pozitivi de COVID.

Cu toate acestea, clubului i-a fost permis sa faca deplasarea in Paraguay deoarece Conembol considera ca riscul de infectare este extrem de mic, avand in vedere ca cei pozitivi sunt asimptomatici. Jucatorii Bocai se simt apti pentru a disputa partida iar riscul de a infecta si alte persoane cu care vor intra in contact este mare, dupa cum spun si cei de la Libertad.

Echipa paraguayana a publicat un comunicat oficial prin care ameninta, ca prin aceasta decizie exista riscuri de a infecta si cetatenii paraguayeni.

Competitia va incepe in aceasta saptamana si se va termina in jurul lunii ianuarie.

Cele doua echipe se infrunta in a treia etapa a grupei, Libertad fiind pe primul loc cu 6 puncte iar Boca Juniors pe 2, cu 4 puncte.

COMUNICADO DEL CLUB LIBERTAD A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL pic.twitter.com/EG9bLP0678 — Club Libertad (@Libertad_Guma) September 15, 2020