Probleme pentru Razvan Lucescu in Arabia Saudita! Focar de coronavirus la Al-Hilal! Echipa romanului joaca diseara 

La Al-Hilal au fost descoperite 5 cazuri de coronavirus in randul jucatorilor.

Echipa antrenata de Razvan Lucescu joaca in aceasta seara, in Liga Campionilor Asiei, contra lui Pakhtakor(Uzbechistan), intr-un meci din faza a treia a grupelor. Toti cei infectati vor fi izolati, iar antrenorul roman a dat garantii ca va gasi o solutie de a-i inlocui pe cei infectati. Pe langa jucatori, un membru al staff-ului de la Al-Hilal a fost gasit si el pozitiv, potrivit Confederatia de Fotbal din Asia.

"Am venit aici cu gandul de a ajunge in ultima faza a competitiei, dupa castigarea campionatului. Suntem pregatiti sa o infruntam pe Pakhtakor. Am jucat multe meciuri dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus.

Avem jucatori foarte buni, care sunt pregatiti sa-i inlocuiasca pe cei afectati de coronavirus. Ne-am gandit la acest scenariu, avem rezerve care sunt apte din punct de vedere fizic, suntem pregatiti", a declarat Lucescu JR la conferinta de presa.

Detinatoare Ligii Campinilor Asiei si Campioana Arabiei Saudite, Al-Hilal, o va infrunta in aceasta seara de ora 21:00 pe Pakhtakor. Ambele echipe au cate 6 puncte in grupa dupa primele doua meciuri.